Москва, 18 октября, 2023, 17:24 — ИА Регнум. СБ ООН отклонил обе поправки России к резолюции Бразилии по ситуации в Газе. За бразильский проект резолюции проголосовали 12 членов СБ ООН, Великобритания и Россия воздержались от голосования, против выступили только США, наложив на документ вето.

Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ранее первый зампоспреда РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил, что проект резолюции Совбеза по ситуации в Израиле и Газе, разработанный бразильскими представителями, устраивает не всех. По его словам документ не сбалансирован. В связи с этим российская сторона предложила две важные поправки.

Полянский объяснил, что главные недостатки проекта заключаются в том, что осуждению подвержены только действия ХАМАС. При этом призыва к прекращению огня нет вовсе.

«Крупных недостатков у этого проекта два: наличие формулировки, осуждающей исключительно действия ХАМАС, но не бомбардировки Израиля в Газе, что делает его политическим и несбалансированным; отсутствие призыва к немедленному прекращению огня», — написал Полянский в своём Telegram-канале.

Россия предложила внести две поправки: добавить параграф, в котором Совбез бы осудил неизбирательные удары Израиля по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре в секторе Газа, в частности чудовищный удар по больнице «Аль-Ахли». Поправка также предлагала осудить израильскую блокаду анклава.

Вторая поправка предполагала прописать отдельным пунктом: «Совет безопасности призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому прекращению огня».

Ранее Россия представила и собственный проект ближневосточной резолюции. В проекте предлагалось СБ ООН призвать к немедленному перемирию, обеспечению гуманитарной помощи и условий для эвакуации мирных граждан с территории, где проходят боевые действия. Кроме того, РФ осудила проявление насилия против гражданских лиц и акты терроризма, а также призвала освободить заложников.

При этом резолюция не была принята 16 октября, поскольку не набрала необходимых девяти голосов за. Против документа выступили США, Франция, Британия и Япония. Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик поддержали проект. Остальные члены СБ воздержались.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября в результате нападения ХАМАС на территорию Израиля. Тель-Авив ответил массированными бомбардировками анклава и полной блокадой: в секторе Газа отключили электричество, было прекращено водоснабжение. При этом Израиль призвал жителей севера Газы в течение суток переместиться в другие районы. Покинуть территорию предписали порядка 1 млн человек.

17 октября был нанесён удар по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа, в которой, как утверждают общественники, укрывались тысячи мирных жителей.

Как передавало ИА Регнум, по последним данным, в результате удара погиб 471 человек. Еще сотни пострадали.

Движение ХАМАС заявило, что за атакой стоит Израиль, а за его действия ответственны США. Тель-Авив обвинил в произошедшем палестинское движение «Исламский джихад» (запрещено в РФ).