Луганск, 19 октября, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Украинская армия безуспешно попыталась осуществить полномасштабное наступление на купянском направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко 19 октября в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«ВФУ силами до трёх БТГр (батальонная тактическая группа. — Прим. ред.) предприняли попытку наступать широким фронтом на наши оборонительные рубежи», — сообщил Марочко.

По его данным, на участке Синьковка — Сергеевка (протяжённостью более 30 км) отмечен резкий всплеск числа атак украинской армии.

При этом ВСУ, атакуя, применяли как западную, так и советскую бронетехнику, а также различные автомобили, танки, артиллерию. Задействовали украинские военные и авиацию, утверждает эксперт.

«Все атаки были отражены нашими войсками, прорыва линии фронта не допущено», — сказал Марочко.

Он добавил, что попыток наступления в таком масштабе на купянском направлении не было уже долгое время.

Минобороны 18 октября сообщило, что за сутки на купянском направлении ВСУ потеряли 80 военных, несколько единиц бронетехники, самоходную артиллерийскую установку. Российские военные отразили за сутки 13 атак, в том числе в районе сёл Сергеевка в ЛНР и Синьковка Харьковской области.