Купянск, Украина, 20 октября, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Запад» Вооружённых сил России отбили 11 атак ВСУ на купянском направлении. Об этом в пятницу, 20 октября, заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, слова которого приводит «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«На купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» отразили 11 атак штурмовых групп [ВСУ]. Расчёты тяжёлых огнемётных систем нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады 3-го пограничного отряда», — рассказал Зыбинский.

Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы Вооружённые силы Украины потеряли самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», САУ «Акация», один миномётный расчёт и контрбатарейную радиолокационную станцию AN/YPQ-36 производства США.

По его словам, общие потери противника на данном направлении составили до 70 человек личного состава, один танк, БТР M113 и три беспилотных летательных аппарата.

Как передавало ИА Регнум, накануне военный эксперт Андрей Марочко заявил о безуспешной попытке ВСУ осуществить полномасштабное наступление на купянском направлении. По его словам, в ходе попытки были задействованы три батальонные тактические группы при поддержке как западной, так и советской бронетехники. В результате боевых действий все атаки противника были отражены российскими военнослужащими.