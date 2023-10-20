Вашингтон, 20 октября, 2023, 05:40 — ИА Регнум. Факт проведения Соединёнными Штатами Америки новых испытаний на ядерном полигоне в Неваде в момент пика напряжённости отношений между Вашингтоном и Москвой может привести к новой гонке вооружений. Такое предположение высказал обозреватель агентство Bloomberg Джонатан Тирон.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

По мнению эксперта, подобные действия Вашингтона могут быть неверно истолкованы, что приведёт к дальнейшей эскалации напряжённости в отношениях между странами и даже новой гонке вооружений между ядерными державами.

В среду, 18 октября, октября Министерство энергетики США сообщило о проведении подземных испытаний на полигоне в Неваде, где ранее использовали ядерное оружие. Согласно заявлению, испытания были проведены «в целях США по нераспространению ядерного оружия» для снижения глобальных ядерных угроз.

Как передавало ИА Регнум, в тот же день Государственная дума Российской Федерации в третьем, окончательном чтении, приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытания (ДВЗЯИ), соавторами которого стали председатель Госдумы, главы фракций и практически все депутаты.