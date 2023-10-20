Вашингтон, 20 октября, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский пожалеет, что не заключил мирное соглашение с Россией раньше, когда это можно было сделать на более выгодных условиях. Об этом 20 октября написал обозреватель Тед Снайдер в статье для американского издания The National Interest.

LUDOVIC MARIN/EPA/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

«С начала конфликта у Украины трижды была возможность завершить его дипломатически, но США каждый раз блокировали переговоры. Киеву всё равно придётся подписать мир, только на худших условиях, чем можно было бы сделать раньше», — отметил он.

По словам эксперта, в западных странах начинает появляться осознание того, что украинский конфликт не только не закончится победой ВСУ, но и не заставит Россию в ходе переговоров пойти на уступки по ключевым требованиям Киева.

«Украине всё равно придется гарантировать нейтралитет, только лишившись при этом части Донбасса, Херсонщины и Запорожья, которые на тот момент (первых переговоров. — Прим. ред.) еще можно было сохранить», — добавил Снайдер.

Как сообщало ИА Регнум, ранее автор французского издания Front Populaire написал, что Киеву для достижения мира придётся пойти на ряд серьёзных уступок. По его словам, в это число входят: признание украинскими властями потери ранее подконтрольных им территорий, отказ от желания войти в ЕС и НАТО, закрепление в конституции Украины использования русского языка наравне с украинским, а также ограниченная форма демилитаризации ВСУ.

Президент России Владимир Путин 18 октября похвалил Киев, задумавшийся о переговорах, однако подчеркнул, что этого недостаточно. Глава государства призвал власти Украины сделать какие-либо конкретные действия в этом направлении. Он добавил, что первым из таких действий должна быть отмена декрета Киева, который запрещает вести мирные переговоры.

Зеленский подписал в октябре 2022 года указ о невозможности переговоров с Путиным. Глава киевского режима также заявлял о своём нежелании вести переговоры в том числе лично.