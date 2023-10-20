Париж, 20 октября, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Украинским властям для достижения мира придётся пойти на ряд серьёзных уступок. Об этом говорится в опубликованном 20 октября материале издания Front Populaire.

Иван Шилов ИА Регнум Президент Украины Владимир Зеленский

«Его [украинского конфликта] разрешение не может включать простое прекращение огня и заморозку конфликта. Это, безусловно, потребует комплексных переговоров по восстановлению стабильности и безопасности в Европе», — говорится в публикации.

По мнению автора статьи, чем быстрее это будет понято европейскими правящими элитами, тем будет лучше.

Отмечается, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому придётся согласиться на четыре условия ради мира на фоне уменьшающейся поддержки Украины Западом. В первую очередь Киеву придётся признать потерю ранее подконтрольных ему территорий, во-вторых — Украине придётся отказаться от намерения войти в НАТО и ЕС, то есть стать «нейтральной».

Помимо этого, русский язык должен будет использоваться в стране наравне с украинским, и это должно быть закреплено конституционно, а также Украине придётся пройти через ограниченную форму демилитаризации, что может быть компенсировано договором Киева о взаимной обороне с ФРГ, Францией и Польшей.

«Понятно, что эти положения трудно принять нынешней националистической фракции власти на Украине. Но какое другое решение возможно? Бесконечное продолжение конфликта со всевозрастающим числом погибших?», — задался вопрос автор публикации.

В результате всего вышесказанного можно сделать вывод, это эффективное разрешение кризиса на Украине не удастся получить с помощью простого прекращения огня и замораживания боевых действий, чем скорее это осознают правящие европейские элиты, тем лучше, заключается в статье.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 18 октября похвалил украинские власти, начавшие задумываться о переговорах, однако подчеркнул, что этого недостаточно. Он призвал Киев сделать какие-либо конкретные действия в этом направлении. Глава государства отметил, что первым из таких действий должна быть отмена декрета Киева, запрещающего вести переговоры.

Зеленский подписал в октябре 2022 года указ о невозможности переговоров с Путиным. Глава киевского режима также заявлял о своём нежелании вести переговоры в том числе лично и ранее в одном из своих выступлений.

Путин неоднократно говорил, что никогда не отказывался от переговоров, однако проблема состоит в том, что ключ к решению украинского кризиса — у Запада. Президент указывал, что сама Украина запросит переговоров, когда прекратятся поставки оружия.