Тель-Авив, Израиль, 20 октября, 2023, 09:08 — ИА Регнум. В Израиле объявили об эвакуации жителей города Кирьят-Шмоны на севере страны недалеко от границы с Ливаном. Такое совместное заявление 20 октября сделали министерство обороны и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

В документе, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ, отмечено, что такие меры одобрил министр обороны Йоав Галант.

«Национальное управление по чрезвычайным ситуациям министерства обороны и ЦАХАЛ объявляют об эвакуации жителей северного города Кирьят-Шмоны в финансируемые государством гостевые дома», ― говорится в заявлении.

Северное командование ЦАХАЛ уже проинформировало о своем решении мэра города Кирьят-Шмоны.

«План будет осуществляться местными властями, министерством туризма и министерством обороны», ― добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. Радикальное палестинское движение ХАМАС осуществило массированный ракетный удар по территории Израиля, захватив несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами.

15 октября мэр Сдерота Алон Давиди заявил, что большая часть из 30 тыс. жителей покинула израильский город, расположенный около границы с сектором Газа. Он добавил, что эвакуация населения подходит концу.

Управление по ЧС минобороны и армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 16 октября объявили о начале эвакуации жителей севера страны, проживающих на расстоянии до 2 км от границы с Ливаном. В план включили 28 населённых пунктов. Эвакуированных граждан поселят в пансионаты, их проживание профинансирует государство.

Обмен ударами между сторонами конфликта продолжается до сих пор. Палестинское движение ХАМАС 20 октября заявило, что готово к ведению продолжительных боевых действий против Израиля. Представитель «Бригад Изз ад-Дина аль-Кассама» (военного крыла движения) Абу Обейда отметил, что ХАМАС контролирует ситуацию в зоне боевых действий и знает, когда наносить удары.