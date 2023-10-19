Рамалла , 20 октября, 2023, 01:21 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС готово к ведению продолжительных боевых действий против Израиля, заявил представитель военного крыла движения Абу Обейда в ходе своего обращения 19 октября, которое транслировал телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Хамас

«Мы готовы к продолжительному бою с этим оккупантом (Израилем. — Прим. ред.)», — сказал представитель «Бригад Изз ад-Дина аль-Кассама», отметив, что ХАМАС контролирует ситуацию в зоне боевых действий и знает, когда наносить удары.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября в пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили, что израильские военные на протяжении нескольких дней наносили удары по десяткам целей ХАМАС в секторе Газа. Авиация ЦАХАЛ произвела удары по оперативным командным центрам, плацдармам и другим объектам военной инфраструктуры.

17 октября организация «Бригады «Аль-Кассам», которая является военным крылом палестинского движения ХАМАС, заявила об обстреле израильского города Тель-Авив. В сообщении указано, что атака является ответом «на массовые убийства гражданского населения», которые якобы совершает Израиль.