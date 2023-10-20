Вашингтон, 20 октября, 2023, 03:22 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил ему о полном двухпартийном соглашении в вопросе продолжения оказания помощи Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Президент Байден подчеркнул сохраняющуюся твёрдую двустороннюю поддержку Соединёнными Штатами обороны Украины», — говорится в заявлении, распространённом 19 октября пресс-службой Белого дома.

Отмечается, что в рамках разговора политики обсудили ситуацию в зоне конфликта перед предстоящим обращением президента США к американскому народу на тему Украины и Израиля.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США вечером 19 октября выступит в Белом доме на тему обострения палестино-израильского конфликта и специальной военной операции России на Украине. Она уточнила, что выступление американского лидера запланировано на 20:00 по местному времени (03:00 пятницы мск).

Позднее телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что Джо Байден в рамках запланированного обращения намерен убедить граждан страны в том, что прекращение поддержки этих стран станет невыгодным для Соединённых Штатов.