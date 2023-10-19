Байден намерен убедить сограждан в выгоде помощи Украине и Израилю
Байден в обращении намерен убедить сограждан в выгоде помощи Украине и Израилю
Вашингтон, 19 октября, 2023, 23:23 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден в рамках запланированного обращения к согражданам по Украине и Израилю намерен убедить жителей страны в том, что прекратить поддержку этих стран окажется затратнее для Вашингтона, чем продолжить её. Об этом 19 октября сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
«Он намерен обосновать, что цена невмешательство и цена ухода окажется значительно выше», — пояснил издание один из собеседников.
В частности, указывается, что в ходе предстоящей речи американский лидер так аргументирует необходимость дальше финансировать Украину и Израиль: «Это не просто мощный сигнал, который следует послать миру, но также и вопрос национальной безопасности США».
Ранее ИА Регнум сообщало, что обращение Байдена к американцам назначено на 20:00 по времени Вашингтона 19 октября (03:00 мск 20 октября). Американский лидер выступит из овального кабинета в Белом доме. В ходе своего выступления Байден намерен объявить о принимаемых США мерах в ответ на «террористическую атаку ХАМАС против Израиля» и специальную военную операцию, проводимую Вооружёнными силами России на Украине.
Советники ожидают, что, как и в случае с любым важным выступлением, президент сам внесет последние штрихи в текст речи и отредактирует подготовленные замечания за несколько часов до выступления.