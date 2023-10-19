Вашингтон, 19 октября, 2023, 23:23 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден в рамках запланированного обращения к согражданам по Украине и Израилю намерен убедить жителей страны в том, что прекратить поддержку этих стран окажется затратнее для Вашингтона, чем продолжить её. Об этом 19 октября сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент США Джо Байден

«Он намерен обосновать, что цена невмешательство и цена ухода окажется значительно выше», — пояснил издание один из собеседников.

В частности, указывается, что в ходе предстоящей речи американский лидер так аргументирует необходимость дальше финансировать Украину и Израиль: «Это не просто мощный сигнал, который следует послать миру, но также и вопрос национальной безопасности США».

Ранее ИА Регнум сообщало, что обращение Байдена к американцам назначено на 20:00 по времени Вашингтона 19 октября (03:00 мск 20 октября). Американский лидер выступит из овального кабинета в Белом доме. В ходе своего выступления Байден намерен объявить о принимаемых США мерах в ответ на «террористическую атаку ХАМАС против Израиля» и специальную военную операцию, проводимую Вооружёнными силами России на Украине.

Советники ожидают, что, как и в случае с любым важным выступлением, президент сам внесет последние штрихи в текст речи и отредактирует подготовленные замечания за несколько часов до выступления.