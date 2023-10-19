Вашингтон, 20 октября, 2023, 01:42 — ИА Регнум. Взрыв в больнице «Аль-Ахли» на территории сектора Газа стал результатом падения палестинской ракеты, не долетевшей до Израиля. Такое заявление сделал 19 октября официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге для журналистов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Флаг США

«Мы все еще собираем информацию, но по нашей первичной оценке, и это оценка разведывательных служб правительства США, взрыв в больнице стал результатом сорвавшегося запуска ракеты боевиками в Газе», — сообщил он на брифинге.

В свою очередь в заявлении, опубликованном на сайте вице-председателя Комитета по разведке Сената Конгресса США Марко Рубио (республиканец, от штата Флорида), также указано, что удар по больнице в секторе Газа нанесли с палестинской стороны, а не со стороны Израиля.

«Комитет Сената по разведке получил и изучил разведанные, связанные с атакой на больницу «Аль-Ахли» в Газе. На основании этой информации мы с уверенностью можем сказать, что взрыв стал результатом неудачного запуска ракеты боевиками-террористами, а не результатом авиаудара со стороны Израиля», — сказано в документе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер, в Соединённых Штатах считают неуместным проводить международное расследование трагедии в больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа.

По словам Миллера, Израиль уже предоставил достаточно свидетельств своей непричастности к взрыву в больнице.

По данным минздрава Палестины, в результате удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа вечером 17 октября погиб 471 человек, ещё 314 получили ранения. Точное число погибших ещё не установлено.

ХАМАС объявил, что вечером 17 октября израильская армия нанесла удар по «Аль-Ахли». Группировка также заявила, что израильтяне нанесли удар по мечети и церкви. Власти Палестины выступили за международное расследование этой трагедии.

Армия обороны Израиля заявила, что не обстреливала больницу и что гражданский объект пострадал из-за действий ХАМАС, который произвёл неудачный пуск ракеты.