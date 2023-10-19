Тель-Авив, Израиль, 19 октября, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Самолёт израильских военных произвёл удар по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан, в результате чего погибли несколько человек. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

«Самолёт ЦАХАЛ нанёс удар по отряду вооружённых террористов, который представлял угрозу для солдат в этом районе, в результате чего было убито несколько террористов», — говорится в сообщении.

С 18 октября военные Израиля сообщают, что осуществляют контртеррористическую операцию в Нур-Шамсе, в ходе которой задерживаются подозреваемые, а также уничтожается военная инфраструктура и осуществляется конфискация оружия.

Минздрав Палестины сообщил, что в лагере для беженцев в результате удара были убиты шесть человек.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа представитель минздрава Палестины в секторе Газа Ашраф аль-Кудра заявил, что израильские военные нанесли не менее 19 ударов по медицинским учреждениям на территории анклава. Он уточнил, что в результате прямого попадания четыре больницы в Газе перестали работать.

Ранее в этот же день агентство Reuters со ссылкой на чиновников из стран Ближнего Востока и Запада написало, что Израиль планирует провести в секторе Газа военную операцию, которая по своей жестокости превзойдёт всё, что Тель-Авив ранее осуществлял в анклаве. По словам источников, Тель-Авив хочет уничтожить инфраструктуру Газы, даже если это приведёт к большим жертвам среди мирных граждан, чтобы вынудить их уйти к границе с Египтом, а потом начать преследовать членов движения ХАМАС.

Палестинское движение ХАМАС 7 октября произвело масштабный ракетный обстрел территории Израиля, а его боевики смогли захватить ряд израильских населённых пунктов. В ответ на это армия Израиля нанесла ответные удары по сектору Газа, а Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава.