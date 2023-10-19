Газа, Палестина, 19 октября, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Военные Израиля нанесли как минимум 19 ударов по медицинским учреждениям на территории сектора Газа. Об этом 19 октября сообщил на пресс-конференции представитель минздрава Палестины в секторе Газа Ашраф аль-Кудра.

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«Израильские нарушения в отношении медучреждений продолжаются, 19 медицинских учреждений подверглись обстрелам», — сказал он.

Представитель палестинского минздрава уточнил, что в результате прямых попаданий четыре больницы в Газе перестали работать, и указал на отсутствие запасов медикаментов и топлива в медучреждениях на территории анклава.

Из-за перебоев в подаче электроэнергии и нехватки топлива 14 медицинских центров первичной помощи приостановили свою работу, добавил аль-Кудра.

Как передавало ИА Регнум, ранее 19 октября минздрав Палестины сообщил, что число погибших в секторе Газа за время обострения ближневосточного конфликта превысило 3,7 тыс. человек. Ещё 12 493 человека были ранены.

Минздрав Израиля ранее в этот же день сообщил, что число пострадавших в стране на фоне обострения конфликта с ХАМАС выросло до 4629 человек. Из этого числа 12 человек пребывают в критическом состоянии и ещё 279 — в тяжёлом.

Вечером 17 октября по больнице «Аль-Ахли» на территории секторе Газа был нанесён ракетный удар. Палестинцы обвинили в этом израильских военных, возложив на США ответственность за действия Тель-Авива. В свою очередь, Армия обороны Израиля заявила, что удар по медучреждению был нанесён из-за неудачного пуска ракеты палестинской стороной. По информации минздрава Палестины на 18 октября, в результате удара погиб 471 человек.

Палестинское движение ХАМАС 7 октября произвело масштабный ракетный обстрел территории Израиля и смогло захватить ряд населённых пунктов. В ответ на это ЦАХАЛ нанесла ответные удары по сектору Газа, Израиль объявил о полной блокаде анклава.