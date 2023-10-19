Газа, Палестина, 19 октября, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Общее количество погибших в секторе Газа за время обострения палестино-израильского конфликта превысило 3,7 тыс. человек. Об этом 19 октября сообщил минздрав Палестины.

HAITHAM IMAD/EPA/ТАСС

«3785 убитых, 12 493 раненых», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на Западном берегу реки Иордан с момента эскалации конфликта погибли 69 палестинцев и более 1,3 тысячи получили ранения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 19 октября, минздрав Израиля сообщил, что число пострадавших на фоне обострения конфликта в регионе выросло до 4629 человек. Из этого числа 12 человек пребывают в критическом состоянии и ещё 279 — в тяжёлом.

Вечером 17 октября по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа был нанесён ракетный удар. Палестинцы обвинили в этом армию Израиля и возложили на США ответственность за действия Тель-Авива. В свою очередь, израильская сторона заявила, что удар по медучреждению был нанесён из-за неудачного пуска ракеты палестинцами. По данным минздрава Палестины на 18 октября, в результате удара погиб 471 человек.

Палестинское движение ХАМАС 7 октября осуществило масштабную ракетную атаку на территорию Израиля и захватило ряд населённых пунктов. В ответ на эти действия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ответные удары по сектору Газа. Тель-Авив 8 октября заявил о переводе государства в состояние войны.