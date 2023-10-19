Киев, 19 октября, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Командование ВСУ отправляет на передовую больных военнослужащих, в том числе инвалидов, чтобы не тратить деньги на их лечение, заявил украинский военный в видео, опубликованном 19 октября украинским изданием «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM

Он рассказал, что служит по контракту пять лет и теперь нуждается в лечении, но после медицинской комиссии его направили под Артёмовск. Там он увидел, что на передовую присылают в том числе раненых и инвалидов.

«На костылях пришли в боевые батальоны <…> Сюда пришли все больные. Мне нужна операция, мне отказали», — рассказал военный.

Боец сообщил, что обращался на горячую линию министерства обороны, но там его обращения проигнорировали. Он рассказал, что больным и инвалидам присваивают ограниченную годность к службе и направляют в штурмовые отряды.

«Сюда нас всех загнали больных ради одного, чтобы нас тут всех положить», — рассказал военнослужащий.

Украинский военный отметил, что раненых и инвалидов дешевле отправить умирать, чем лечить. Кроме того, погибших вносят в списки пропавших без вести, чтоб семьям погибших не платить компенсацию, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, экс-разведчик американской армии Скотт Риттер 18 октября сообщил, что российская армия в зоне СВО создала три котла, в которых уничтожает силы ВСУ. По его данным, на фронте началась новая фаза и вскоре ВС России начнут освобождать новые территории, находящиеся под контролем Киева.

Экс-разведчик американской армии Тони Шаффер 19 октября сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления не смогли захватить какие-либо территории, которые у них получилось бы удержать. Он также отметил, что украинская армия выдохлась, у нее не осталось сил.