Москва, 19 октября, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Торговые отношения России с Казахстаном могут и дальше усугубляться, потому что когда Астана ограничивает экспорт ряда товаров, предназначенных якобы именно для военных целей, то это является знаком для Москвы. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв.

Известия/ Дмитрий Коротаев

Ранее вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев заявил, что власти страны ограничили экспорт 106 видов товаров в Россию из-за западных санкций. Торебаев уточнил, что подразумеваются товары, предназначенные для военных целей. Под запрет попала продукция как местных, так и иностранных производителей. Ограничения распространяются на дроны, внутренние детали, специализированную электронику, чипы и другую аналогичную продукцию.

По мнению Ковалёва, Казахстан занимает двойственную позицию по отношению к России и Западу, поскольку, с одной стороны, является членом ЕАЭС вместе с Москвой, а с другой — не отказывается от санкционной политики США и Евросоюза.

«Печально, что Казахстан присоединяется к санкционному режиму в отношении России. И эти ограничения подтверждают, что Казахстан движется и дальше по этому пути. С точки зрения перспектив дальнейшего формирования новой системы международных отношений — это знаковая вещь, потому что, безусловно, такие действия не останутся без внимания со стороны России», — поделился Ковалёв.

При этом эксперт обратил внимание, что власти республики ввели ограничения на товары, которые нельзя отнести исключительно к категории военных, потому что они являются продукцией двойного назначения, их можно использоваться и в мирных целях, например, те же чипы. К тому же любопытно, что сам Казахстан не считается крупным производителем какой-либо электронной продукции, а, значит, своими действиями он в основном препятствует параллельному импорту. При этом, по мнению Ковалёва, власти республики подверглись сильнейшему давлению со стороны западных стран, чтобы те перестали полноценно поддерживать Россию.

«Без такого давления вряд ли бы страна предприняла такие шаги. Но возникает другой вопрос — выбор властей Казахстана. То есть вы с кем — с Евразийской интеграцией или примыкаете к мировому меньшинству — странам Запада, которые пытаются различными способами воздействовать на Россию? И Казахстан пытается интуитивно нащупать, к кому выгоднее сейчас присоединиться», — отметил Ковалёв.

По его мнению, Астана руководствуется принципами тактики многих малых государств, которые пытаются балансировать между разными центрами силы. Ковалёв допустил, что Казахстан может выбрать временным решением сторону Запада ради своей выгоды.

Подобной точки зрения придерживается и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований политолог Владимир Брутер.

«Казахстан очень опасливо относится к тому, что его отношения с Западом как-то пострадают, поэтому с самого начала было ясно, что использовать Казахстан не стоит, потому что это направление если и работало, то очень короткое время и по очень ограниченному числу позиций», — отметил Брутер.

Более того, по его мнению, республика не была так интересна России, скорее наоборот, Астана больше нуждалась в сотрудничестве с Москвой. А теперь, когда власти Казахстана решили поддерживать санкционную политику Запада, то России стало совершенно очевидно, какие интересы в Астане ставят во главу угла, указал политолог.

В конце сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита в Германию заявил, что Астана будет следовать санкционному режиму, введённому в отношении России.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Токаев заявил, что Казахстан продолжит сотрудничать с Россией, но без нарушения антироссийских санкций, так как в противном случае экономика страны может пострадать. Позднее в Казахстане сообщили о запуске онлайн-системы, направленной на борьбу с российским параллельным импортом.