Токаев: Казахстан будет следовать санкционному режиму в отношении России
Астана, 28 сентября, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Казахстан будет соблюдать антироссийские ограничения, введённые Западом, и поддерживать соответствующие контакты. Об этом президент республики Касым Жомарт Токаев заявил 28 сентября на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
«Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкционным режимам. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима», — сказал Токаев.
Он добавил, что у немецкой стороны не должно быть каких-либо опасений, касающихся возможных обходов Казахстаном санкций.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Токаев заявил, что Казахстан продолжит сотрудничать с Россией, но без нарушения антироссийских санкций, так как в противном случае экономика страны может пострадать. Позднее в Казахстане сообщили о запуске онлайн-системы, направленной на борьбу с российским параллельным импортом.