Астана, 28 сентября, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Казахстан будет соблюдать антироссийские ограничения, введённые Западом, и поддерживать соответствующие контакты. Об этом президент республики Касым Жомарт Токаев заявил 28 сентября на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Фото: пресс-служба президента РК Токаев прибыл в ведомство федерального канцлера

«Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкционным режимам. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима», — сказал Токаев.

Он добавил, что у немецкой стороны не должно быть каких-либо опасений, касающихся возможных обходов Казахстаном санкций.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Токаев заявил, что Казахстан продолжит сотрудничать с Россией, но без нарушения антироссийских санкций, так как в противном случае экономика страны может пострадать. Позднее в Казахстане сообщили о запуске онлайн-системы, направленной на борьбу с российским параллельным импортом.