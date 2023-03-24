Астана, 24 марта, 2023, 03:54 — ИА Регнум. Онлайн-система для выявления всех товаров, которые ввозятся и вывозятся из Казахстана, начнет работать с апреля 2023 года в этой республике для борьбы с обходом антироссийских западных санкций, сообщает портал Eurasianet со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Отмечается, что указанная мера призвана противодействовать российскому параллельному импорту. Собеседник журналистов напомнил, что Казахстан неоднократно заявлял, что не станет вводить санкции против России, но и не будет поддерживать обход западных ограничений другими странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли заявил, что Британия продолжит помогать Казахстану в поиске альтернативных России путей для экспорта казахстанских энергоносителей.

Так, по словам главы ведомства, Лондон может поддержать Астану в развитии проекта «Среднего коридора» — Транскаспийского международного транспортного маршрута, проходящего через акваторию Каспийского моря, Азербайджан и Грузию.