Астана, 19 октября, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Власти Казахстана ввели ограничение на экспорт 106 видов товаров из-за западных санкций в отношении России, заявил 19 октября вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.

Владимир Гердо/ТАСС

«Это товары военного назначения. Например, дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция», — сказал Торебаев.

В конце сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита в Германию заявил, что Астана будет следовать санкционному режиму, введённому в отношении России.

Казахстан в марте объявил о введении системы борьбы с обходом западных санкций при поставках товаров в Россию. Онлайн-система для выявления всех товаров, которые ввозятся и вывозятся из Казахстана, начала работать с апреля 2023 года. Указанная мера призвана противодействовать российскому параллельному импорту.

При этом 18 марта глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Британия продолжит помогать Казахстану в поиске альтернативных России путей для экспорта казахстанских энергоносителей.