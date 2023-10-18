В США раскрыли два оставшихся варианта действий для Зеленского
Экс-разведчик Риттер заявил, что Зеленский либо погибнет, либо сбежит с Украины
Вашингтон, 18 октября, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский может либо остаться на Украине и погибнуть, либо попытаться сбежать из страны. Такое мнение 18 октября высказал экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Ему решать. Он может либо погибнуть, а он погибнет, если останется, или же попытается сбежать», — сказал он.
Эксперт отметил, что украинские власти проигрывают в конфликте, так как Россия контролирует зону боевых действий, ликвидируя оставшиеся бригады украинской армии, всё больше выдавливая их на запад. Из-за этого Зеленскому придётся сделать сложный выбор и, в случае, если он решится бежать, он навсегда останется ненавистным Украине за ужасные потери в конфликте, добавил Риттер.
«Русские сейчас уничтожают остатки украинских военных. ВСУ израсходовали свои стратегические резервы, а новых не будет», — заключил он.
Как сообщало ИА Регнум, 17 октября бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что решения Зеленского стали причиной массовой гибели людей, в связи с чем ситуация на Украине складывается для него самым наихудшим образом. По мнению эксперта, из-за наступления российских войск Зеленский скоро может оказаться в безвыходной ситуации.
Президент России Владимир Путин 18 октября заявил, что Киев давно анонсировал наступление ВСУ на херсонском направлении, но оно не принесло никаких результатов, а только потери. Он отметил, что украинская армия не смогла добиться результата в контрнаступлении на херсонском направлении, как этого ранее ей не удалось ни на одном из направлений в зоне спецоперации.