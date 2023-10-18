Вашингтон, 18 октября, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский может либо остаться на Украине и погибнуть, либо попытаться сбежать из страны. Такое мнение 18 октября высказал экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Ему решать. Он может либо погибнуть, а он погибнет, если останется, или же попытается сбежать», — сказал он.

Эксперт отметил, что украинские власти проигрывают в конфликте, так как Россия контролирует зону боевых действий, ликвидируя оставшиеся бригады украинской армии, всё больше выдавливая их на запад. Из-за этого Зеленскому придётся сделать сложный выбор и, в случае, если он решится бежать, он навсегда останется ненавистным Украине за ужасные потери в конфликте, добавил Риттер.

«Русские сейчас уничтожают остатки украинских военных. ВСУ израсходовали свои стратегические резервы, а новых не будет», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что решения Зеленского стали причиной массовой гибели людей, в связи с чем ситуация на Украине складывается для него самым наихудшим образом. По мнению эксперта, из-за наступления российских войск Зеленский скоро может оказаться в безвыходной ситуации.

Президент России Владимир Путин 18 октября заявил, что Киев давно анонсировал наступление ВСУ на херсонском направлении, но оно не принесло никаких результатов, а только потери. Он отметил, что украинская армия не смогла добиться результата в контрнаступлении на херсонском направлении, как этого ранее ей не удалось ни на одном из направлений в зоне спецоперации.