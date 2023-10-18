Москва, 19 октября, 2023, 01:24 — ИА Регнум. Российская Федерация рассчитывает на возобновление переговоров по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Россия хотела бы возобновления полноценных переговоров по ближневосточному урегулированию, о чём недавно заявил наш президент… Мы готовы к любому развитию событий», — написал Медведев в статье для «Известий», опубликованной 19 октября.

Дмитрий Медведев также обвинил Соединённые Штаты Америки в провале российской инициативы в Совете Безопасности ООН с призывом к прекращению огня и началу переговоров участников конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября Совет Безопасности ООН не принял проект российской резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Проект резолюции не смог набрать необходимые девять голосов — против выступили США, Франция, Великобритания и Япония.

При этом позднее, 18 октября, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии третьего международного форума «Один пояс — один путь» в Пекине выступил за прекращение огня на Ближнем Востоке из гуманитарных соображений. Он также призвал к немедленному освобождению заложников и предоставлению гуманитарной помощи.