Медведев призвал к возобновлению переговоров по Ближнему Востоку
Москва, 19 октября, 2023, 01:24 — ИА Регнум. Российская Федерация рассчитывает на возобновление переговоров по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Россия хотела бы возобновления полноценных переговоров по ближневосточному урегулированию, о чём недавно заявил наш президент… Мы готовы к любому развитию событий», — написал Медведев в статье для «Известий», опубликованной 19 октября.
Дмитрий Медведев также обвинил Соединённые Штаты Америки в провале российской инициативы в Совете Безопасности ООН с призывом к прекращению огня и началу переговоров участников конфликта.
Как передавало ИА Регнум, 16 октября Совет Безопасности ООН не принял проект российской резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Проект резолюции не смог набрать необходимые девять голосов — против выступили США, Франция, Великобритания и Япония.
При этом позднее, 18 октября, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии третьего международного форума «Один пояс — один путь» в Пекине выступил за прекращение огня на Ближнем Востоке из гуманитарных соображений. Он также призвал к немедленному освобождению заложников и предоставлению гуманитарной помощи.