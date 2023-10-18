Анкара, 18 октября, 2023, 09:19 — ИА Регнум. После удара по больнице в секторе Газа у Генерального консульства Израиля в Стамбуле прошла стихийная акция в поддержку Палестины. На митинг с палестинскими флагами в ночь на 18 октября вышли тысячи граждан Турции. Об этом сообщило агентство Anadolu.

ТАСС/ Mert NazÄ±m Egin/ZUMA

Протестующие бросали яйца в здание консульства, также здесь сожгли флаг Израиля. Некоторые митингующие попытались прорваться через барьеры безопасности, окружающие здание дипмиссии. Между участники протестной акции и полицией завязалась драка.

В это время силы безопасности применили слезоточивый газ для разгона манифестантов.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября больница «Аль-Ахли Аль-Маадани» подверглась ракетному обстрелу. По данным телеканала Al Arabiya, число погибших и пострадавших в результате удара превысило 800 человек. Al Jazeera приводит данные, что при атаке погибли более 500 человек.

Израильская армия обвинила в произошедшем палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Палестинское движение ХАМАС заявило, что за этой атакой стоит армия Израиля. Также движение указало на ответственность Вашингтона за действия Тель-Авива.

В связи с произошедшим власти Палестины объявили трёхдневный траур. В Ираке также объявили траур.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал удар по больнице «ужасающим преступлением» и призвал привлечь виновных к ответственности. Глава Белого дома Джо Байден также выразил соболезнования в связи с потерей невинных жизней.

После удара по больнице на юге сектора Газа в Иордании, Сирии, Турции, Ливане, Иране и Тунисе вспыхнули акции протеста. В турецкой столице Анкаре демонстранты перекрыли одну их трасс, а в Стамбуле протестующие прошли маршем к зданию генерального консульства Израиля. В Рамалле (Западный берег реки Иордан) силы безопасности применили для разгона митингующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты.