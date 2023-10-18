Хайфа, Израиль, 18 октября, 2023, 23:50 — ИА Регнум. Полиция Израиля силой разогнала антивоенный протест, прошедший в Хайфе, третьем по величине городе страны после Иерусалима и Тель-Авива. Об этом в среду, 18 октября, сообщило издание Haaretz.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

«Полиция Израиля силой разогнала антивоенный протест в Хайфе, три демонстранта были задержаны за незаконное собрание», — говорится в материале издания.

Отмечается, что до митинга израильская полиция выступила с заявлением, что не допустит проведения каких-либо демонстраций в поддержку ХАМАС или связанных с вопросами внешней политики и национальной безопасности.

Сотрудники правоохранительных органов также подчеркнули, что будут действовать в соответствии с законодательством и применять меры для разгона людей в случае крайней необходимости.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Anadolu сообщило, что в ночь на 18 октября у Генерального консульства Израиля в Стамбуле (Турция) прошла стихийная акция в поддержку Палестины. Протестующие бросали яйца в здание консульства и сожгли флаг Израиля. Для разгона манифестантов силы безопасности были вынуждены применить слезоточивый газ.