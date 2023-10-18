Белгород, 18 октября, 2023, 20:51 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны Вооружённых сил России сбила беспилотник самолётного типа ВСУ в Белгородской области, сообщил вечером 18 октября губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сбит БПЛА самолётного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях», — написал он.

Гладков добавил, что, по предварительной информации, от атаки никто не пострадал, также нет разрушений.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 18 октября Гладков сообщил, что над территорией области средства ПВО сбили шесть беспилотников. В ходе инцидента никто не пострадал, разрушений не было. Перед этим, вечером 17 октября, над Белгородской областью сбили один украинский БПЛА. Также сработали средства ПВО, никто не пострадал.