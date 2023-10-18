Париж, 18 октября, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Депутат Национального собрания Франции Валери Буайе потребовала лишить французского гражданства и «Золотого мяча» форварда саудовского футбольного клуба «Аль-Иттихад» Карима Бензема, если подтвердятся подозрения о связях спортсмена с террористической организацией.

Поводом для разбирательства стал пост футболиста в соцсети X (бывшая Twitter) в поддержку мирного населения сектора Газа. После этого глава МВД Франции Жеральд Дарманен 18 октября заявил, что футболист якобы связан с организацией «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в России).

«Я прошу санкций, в частности лишения его [Бензема] гражданства. Необходимо срочно действовать против тех, кто постоянно угрожает нашей стране», — написала Буайе в соцсети Х, комментируя заявление главы МВД.

Депутат заявила, что футболист может опозорить Францию, и с этим нельзя мириться.

Бензем родился во Франции. Он с 2007 по 2022 года выступал за французскую сборную, забил за это время 97 голов. В «Аль-Иттихад» он перешёл в июне 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября по больнице «Аль-Ахли» в Газе нанесли удар. По последним данным палестинского минздрава, в ходе атаки 471 человек погиб и 314 получили ранения.

Палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в ракетном ударе. Представитель движения Фаузи Бархум заявил, что общественности представят соответствующие доказательства. Тель-Авив отрицает причастность к удару по больнице. Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что израильская сторона представит свои доказательства невиновности в Совбезе ООН.