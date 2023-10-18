Тбилиси, 18 октября, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Попытка объявить импичмент президенту Грузии Саломе Зурабишвили провалилась, за отставку в парламенте вместо необходимых 100 голосов набралось только 84. Трансляцию заседания, состоявшегося 18 октября, вела пресс-служба законодательного органа.

Иван Шилов ИА Регнум Саломе Зурабишвили

«В поддержку 86 голосов, против — один голос. Решение не принято», — объявил итоги голосования председатель парламента Шалва Папуашвили.

Зурабишвили присутствовала на заседании. Она заявила, что не нарушала дух и суть конституции. Президент также считает, что не делала чего-либо, что противоречит защите Грузии. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, выступавший с обвинениями, сказал, что Зурабишвили, если бы сохранила достоинство, сама бы ушла в отставку.

Как сообщало ИА Регнум, конституционный суд Грузии 16 октября, рассмотрев жалобу от депутатов «Мечты», признал, что Зурабишвили нарушила конституцию, так как в августе и сентябре совершила серию международных визитов, не согласованных с правительством. Суд передал решение в парламент для рассмотрения.

При этом Кобахидзе изначально говорил, что вряд ли получится отправить Зурабишвили в отставку из-за того, что у «Мечты» недостаточно голосов, а оппозиция в последнее время на стороне президента.

Политолог, бывший советник посольства Грузии в России, экс-сотрудник Союза грузин России Иосиф Гвритишвили в беседе с ИА Регнум перед голосованием по импичменту Зурабишвили отметил, что её отставка, скорее всего, не состоится. Он предположил, что правящая партия начала эту процедуру, чтобы продемонстрировать нарушение конституции президентом.

Политолог Армен Гаспарян заявил, что процедуру импичмента Зурабишвили запустили с расчётом на дальнюю перспективу. По его мнению, эффект от этого может сработать на следующих выборах.