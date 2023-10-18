Киев, 18 октября, 2023, 16:42 — ИА Регнум. В двух областях Украины объявили режим воздушной тревоги. Об этом 18 октября свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По информации ресурса, сирены воздушной тревоги включились в Харьковской и Черниговской областях. В Харьковской области воздушную тревогу объявили в 14:16 мск, а Черниговской — в 16:15.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 16 октября режим воздушной тревоги объявили в Киевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Сирены прозвучали в 02:57 по местному времени.

Ранним утром 16 октября после этого в городе Хмельницкий на западе Украины была зафиксирована целая серия взрывов.

Ранее в ночь на 16 октября воздушную тревогу объявляли в семи областях на территории Украины. После этого украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде, Кропивницком и Днепропетровске.