Киев, 16 октября, 2023, 05:44 — ИА Регнум. В городе Хмельницкий на западе Украины ночью 16 октября прогремела серия взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал издания «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

В городе объявлена воздушная тревога, мощные взрывы гремят в разных частях Хмельницкого, написало украинское издание.

Сирены воздушной тревогу также включены в Черновицкой, Иваново-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в Миргороде в Полтавской области в ночь на 16 октября прогремел повторный мощный взрыв.

На Украине в ночь на 16 октября сирены воздушной тревоги включили в Киевской области.