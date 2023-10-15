Миргород, Украина, 16 октября, 2023, 01:05 — ИА Регнум. Взрывы большой мощности прозвучали на нескольких территориях Украины. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Так, в пригороде Днепропетровска были слышны взрывы вечером 15 октября.

Через несколько минут серия взрывов раздалась в Миргороде Полтавской области и в городе Кропивницком Кировоградской области.

На этих территориях перед взрывами звучала воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгороде 15 октября состоялись похороны семьи сотрудника новостного агентства Sputnik Хайбара Акифи и его жены Олеси. Похоронили родителей Олеси Акифи и четырёхлетнюю дочь супругов Амину, погибших во время атаки киевских боевиков на Белгород.

В ночь с 14 на 15 октября военные пресекли попытку киевского режима совершить теракты на территории России с помощью беспилотников.

На подконтрольной Киеву территории Запорожской области в ночь на 15 октября прогремела серия взрывов.