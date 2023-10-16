Киев, 16 октября, 2023, 03:41 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 16 октября сирены воздушной тревоги включили в Киевской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, об опасности с воздуха предупредили также население Винницкой, Черкасской и Кировоградской областей.

Сирены оповестили об угрозе в 02:57 по местному времени.

Чуть раньше на Украине воздушную тревогу объявляли в семи областях. После этого СМИ сообщили о взрывах в Миргороде, Кропивницком и Днепропетровске.

Как сообщало ИА Регнум, средства противовоздушной обороны России ночью 15 октября перехватили 27 украинских беспилотников над территорией РФ.

Войска группировки «Восток» сорвали пять попыток ротации подразделений украинской армии на южнодонецком направлении, уничтожили багги с боевиками и склад с боеприпасами.