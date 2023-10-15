На Украине в семи областях объявили воздушную тревогу
Киев, 16 октября, 2023, 00:46 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 16 октября в семи областях объявили воздушную тревогу.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены взвыли после полуночи в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях.
Также об опасности с воздуха предупредили население подконтрольных Киеву районов Херсонской области.
Как сообщало ИА Регнум, ребёнок, получивший тяжёлые ранения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, скончался, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
Средства противовоздушной обороны России ночью 15 октября перехватили 27 украинских беспилотников над территорией РФ.