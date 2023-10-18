Пекин, 18 октября, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в Пекине обсудили обострение палестино-израильского конфликта. Об этом 18 октября сообщило Центральное телевидение Китая.

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«Лидеры двух стран подробно обменялись мнениями по поводу ситуации, которая сложилась между Палестиной и Израилем», — отмечается в сообщении.

Подробности обсуждения Си Цзиньпином и Путиным этого вопроса не приводятся.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 18 октября, Путин рассказал, что разговаривал с председателем КНР три часа. Глава государства уточнил, что, помимо прочего, он обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Украины.

Позднее в этот же день российский лидер заявил, что вне зависимости от эскалации ближневосточного конфликта Россия выступает за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.