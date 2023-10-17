Москва, 17 октября, 2023, 21:22 — ИА Регнум. Взгляды президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана часто не совпадают, но это не мешает в поиске решений проблем, заявил российский лидер в интервью, опубликованном 17 октября в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

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«Мы часто находимся на разных платформах совершенно, но это не мешает нам разговаривать и искать решение каких-то вопросов, каких-то проблем», — сказал он.

Путин также отметил, что Орбан умеет отстаивать свои интересы и делает это настойчиво и тактично. По мнению президента, среди европейских политиков это умеют немногие.

Как сообщало ИА Регнум, Путин и Орбан провели переговоры 17 октября в Пекине. Они прибыли в Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь». При этомвенгерский премьер пришёл для встречи в резиденцию, где расположился российский лидер.

Путин указал на то, что в сложившихся условиях развитию отношений между странами в ряде случаев препятствуют различные ограничения, но в Европе есть государства, с которыми Россия сохранила отношения. Он назвал Венгрию одной из таких стран.

Орбан в свою очередь заверил, что Будапешт стремится сохранить двухсторонние контакты с Москвой и делает всё возможное для этого. Он также заявил, что Венгрия никогда не собиралась противостоять России.