Москва, 18 октября, 2023, 12:34 — ИА Регнум. В октябре российские банки на несколько дней заняли у Центробанка свыше 7 трлн рублей, сформировав на рынке структурный дефицит ликвидности. Теперь эксперты полагают, что кредитные организации готовятся к повышению ключевой ставки ЦБ.

РИА Новости/Алексей Сухоруков

«Когда рынок ждёт повышения ставки, у банков есть стимулы выполнить усреднение резервов раньше, до пересмотра показателя», — заявила экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец.

По мнению экспертов, опрошенных РБК, рост долга банковского сектора перед регулятором может свидетельствовать о том, что банки ожидают заметного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 27 октября.

В 2023 году Банк России поднял ключевую ставку трижды — на плановых заседаниях в июле и сентябре и внепланово в августе. Согласно сентябрьскому прогнозу Центробанка, ключевая ставка ожидается в диапазоне 11,5–12,5% в 2024 году.

В беседе с ИА Регнум 15 сентября доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Пётр Щербаченко заявил, что повышение ключевой ставки Банка России может замедлить темпы роста инфляции. По его словам, в результате таких шагов в России подорожает ипотека и автокредит, но зато более доходными станут депозиты. При этом, как полагает эксперт, рост ставки будет способствовать замедлению инфляции, которая с нынешних 10% может уйти к 7–8% к декабрю 2023 года.

Банк России в сентябре повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 13% годовых. Регулятор объяснил этот шаг инфляционным давлением, которое остаётся высоким.