Тель-Авив, Израиль, 18 октября, 2023, 05:59 — ИА Регнум. Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) попали под обстрел на границе с Ливаном. Об этом 17 октября сообщила армейская пресс-служба.

Иван Шилов ИА Регнум Хамас

Уточняется, что обстрел военнослужащих ЦАХАЛ вёлся противотанковыми ракетами в районе населённого пункта Штула и в районе заграждения безопасности между Израилем и Ливаном.

Израильские военные ответили артиллерийским огнём в направлении источника обстрела.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава израильской военной разведки генерал-майор Аарон Халива признал провал ведомства, которое не смогло предотвратить нападение палестинского движения ХАМАС. Халива указал, что военная разведка самым тщательным образом выяснит все обстоятельства произошедшего и сделает соответствующие выводы. При этом генерал-майор подчеркнул, что перед Израилем сейчас стоит только одна задача — дать отпор и одержать победу.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. Движение ХАМАС нанесло массовый ракетный удар по израильской территории и захватило ряд населённых пунктов. Армия обороны Израиля позже освободила захваченные территории и стала наносить ответные авиаудары по сектору Газа.

По данным на 17 октября, количество погибших в секторе Газа превысило три тысячи человек, ещё 11 тысяч получили ранения.