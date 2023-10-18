Пекин, 18 октября, 2023, 05:42 — ИА Регнум. Китай встретил президента Российской Федерации Владимира Путина с «красной дорожкой», которой не было у государственного секретаря Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкена во время его прошедшего визита в июне, сообщило издание Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Прибытие Владимира Путина в Пекин прошло с «красной дорожкой», которой не было у Энтони Блинкена во время визита госсекретаря США в Китай в июне», — говорится в материале.

По оценкам издания, приём Блинкена в Китае охарактеризовали как сдержанный. По мнению правозащитницы Дженнифер Цзэн, на которую ссылается Newsweek, подобный «холодный приём» в китайской культуре является «преднамеренным унижением».

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин прибыл в Пекин 17 октября по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. В Китае российский лидер пробудет два дня — 17 и 18 октября.

В среду, по словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, Владимир Путин встретится с Си Цзиньпином. В ходе переговоров стороны обсудят актуальные проблемы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня, в том числе вопросы, связанные с формированием более справедливого многополярного миропорядка.