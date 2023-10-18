Вашингтон, 18 октября, 2023, 05:17 — ИА Регнум. США продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией, продолжая поставлять оружие Украине, говорится в комментарии посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, опубликованном в Telegram-канале российской дипломатической миссии.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Он отметил, что такая политика американских властей наносит серьёзный урон стратегической и региональной безопасности.

«Разъясняли, что накачка вооружениями киевского режима серьезно подрывает стратегическую и региональную безопасность. Соединенные Штаты продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией», — подчеркнул дипломат.

Вместе с тем Антонов выразил уверенность, что поставки американского оружия Киеву не повлияет соотношение сил в зоне провидения специальной военной операции (СВО) и все её задачи будут выполнены.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа Анатолий Антонов заявил, что решение о передаче Украине американских истребителей F-16 напоминает несущийся без тормозов железнодорожный состав. Он пояснил, что на Западе падает популярность идеи предоставления помощи Киеву на фоне неудач ВСУ при контрнаступлении.

Вместе с тем, как отметил посол, авторы и вдохновители «кровавой авантюры» не пытаются принять во внимание этот процесс и остановиться. Дипломат полагает, что США загнали себя в тупиковую ситуацию, для выхода из которой они принимают «всё новые и новые безумные решения».

12 октября Антонов рассказал, что украинский конфликт может очень быстро завершиться, если США перестанут снабжать армию Украины оружием. Он добавил, что киевский режим «дышит на ладан».