Вашингтон, 19 августа, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Решение о передаче Киеву американских истребителей F-16 напоминает несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов, заявил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, на фоне провала контрнаступления ВСУ военная помощь Киеву становится всё менее популярной в американском обществе. Однако это не останавливает авторов и вдохновителей «кровавой авантюры».

«Последние шаги местных ястребов, такие как подготовка к отправке F-16, напоминают несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов», — приводит его слова Telegram-канал российского посольства.

Дипломат считает, что Вашингтон загнал себя в тупик и для выхода из него принимает «всё новые и новые безумные решения».

Как сообщало ИА Регнум, власти США одобрили передачу третьими странами Киеву американских истребителей F-16.

Самолёты Украине передадут Дания и Нидерланды после того, как украинские лётчики завершат обучение. Ранее Вашингтон обещал, что обучение пилотов ВСУ должно начаться «относительно скоро».

Поставки боевых самолётов радикально не повлияют на ход СВО. Такое мнение высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин.