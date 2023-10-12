Москва, 12 октября, 2023, 06:31 — ИА Регнум. Вашингтон может очень быстро свести на нет конфликт на Украине, если не будет вооружать ВСУ. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя выделение США Киеву ещё 200 млн долларов, которые, по его мнению, не решат уже ничего.

Mil.ru Анатолий Антонов

Посол считает, что контрнаступление украинской армии провалилось, а киевский режим «дышит на ладан».

«США могут легко и быстро урегулировать конфликт прекращением отправки на Украину военной помощи», — процитировали дипломата в Telegram-канале российского посольства.

По мнению Анатолия Антонова, американские власти продолжают делать ставку на силовое решение кризиса на Украине, пытаясь тем самым «обескровить Россию».

Как сообщало ИА Регнум, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов пойти на любые шаги, чтобы не остаться на вторых позициях для Запада. В этой связи террористические угрозы сохраняются.

В США 11 октября объявили о новом пакете помощи Украине на $200 млн. В него вошли ракеты AIM-9M для ПВО, артиллерийские боеприпасы, высокоточные боеприпасы, средства для борьбы с беспилотниками и противотанковые средства. Таким образом, общая военная помощь Украине со стороны США составит почти $44 млрд.