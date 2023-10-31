Москва, 31 октября, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Озеро Байкал — это уникальная экосистема и достояние всей России, а поэтому законодательство, касающееся его охраны, нельзя менять, не просчитав самым внимательным образом все последствия и риски. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов.

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Ранее стало известно, что в России могут внести изменения в закон «Об охране озера Байкал», а также в статью 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе». Авторы соответствующих инициатив предлагают до конца 2023 года разрешить проведение сплошных рубок в центральной экологической зоне Байкальской природной территории для строительства дорог, селезащитных и гидротехнических сооружений, коммунальной инфраструктуры, объектов общественного питания и бытового обслуживания, туалетов.

Ратующие за перемены апеллируют к тому, что закон о защите озера Байкал, принятый в 1999 году, к настоящему моменту безнадёжно устарел и начал противоречить многим действующим законам. Кроме того, они обращают внимание на то, что изменение законодательства позволит решить проблемы защиты Байкала и коренных жителей прибрежной зоны озера. Например, сейчас, когда происходят прорывы дамб, их оказывается невозможно отремонтировать из-за действующих ограничений. Возникают также проблемы с восстановлением дорог и школ. Сложно развивать туризм, так как нельзя строить туалеты и места для отдыха. Что касается местного населения, то оно постепенно переселяется с берегов Байкала, так как там, например, нельзя пасти скот или заготавливать дрова.

Однако, как полагает Фетисов, поспешное изменение такого важного законодательства чревато серьёзными проблемами как для экологии, так и для местного населения, в защиту которого высказываются сторонники пересмотра действующих норм.

Во-первых, Фетисов напомнил, что в настоящее время пресная вода стала стратегическим ресурсом, сравнимым с углеводородами. Многие страны уже сегодня сталкиваются с её дефицитом. И озеро Байкал, крупнейший резервуар пресной воды, — это стратегический ресурс и уникальная экосистема, требующая предельно внимательного отношения.

«А вода и климат — это будет первое, с чем мы вернёмся в международную повестку», — подчеркнул Фетисов.

Он заметил, что если бы в 1999 году власти России не приняли закона об охране озера Байкал, то к настоящему моменту весь лес в его окрестностях был бы вырублен и продан в Китай.

«Моя позиция однозначная — прежде чем что-то строить в окрестностях озера Байкал и решать там какие-то социальные проблемы, нужно очень внимательно всё просчитать, — заявил он. — Специалисты и учёные говорят, что для того, чтобы понять положение дел, надо как минимум год вести исследования и выяснять мнение большого количества экспертов. Это не только моя позиция, но и тех людей, которые понимаю проблематику такого уникального места, как озеро Байкал».

Фетисов подчеркнул, что научно необоснованные решения, касающиеся озера Байкал, обернутся деградацией местной экологии, а это не замедлит отразиться и на качестве жизни местного населения. Тем более что сейчас территория этого водоёма и так уже испытывает колоссальную антропогенную нагрузку.

«Мы до сих пор не можем справиться с проблемой целлюлозно-бумажного комбината, который там построили, чтобы быстро извлечь прибыль и создать рабочие места. Сегодня это стало угрозой. Давайте сначала справимся с этой проблемой», — призвал Фетисов.

Парламентарий категорически не согласился с тем, что действующее законодательство будто бы устарело и не отвечает реалиям настоящего времени. Он уверен, что эти нормы приняли с опережением, и если бы их не было, то, может быть, не было бы и озера Байкал.

Вдобавок он обратил внимание на то, что байкальский лес вырубают уже сейчас, а в результате аварий в воду озера попадают токсичные отходы с местных свиноферм.

Фетисов согласен, что туризм развивать надо, но нельзя это делать, нанося непоправимый вред местной экологии. По его словам, в мире есть немало мест, где организован специальный туризм, когда гостиницы построены за пределами особо охраняемых территорий.

«Зачем нам пятизвездочный отель на берегу Байкала, где нет ни пляжа, ничего? Чтобы кто-то мог сказать: «Я живу на Байкале!»? Даже резиденция президента нашей страны находится не на Байкале, а на Ангаре. Даже президент не позволил себе построить резиденцию в таком месте. Туризм надо развивать, но развивать особым образом», — заявил он.

Кроме того, он отметил, что, по словам местных жителей, в окрестностях Байкала много чего было построено нелегально. А стало быть, есть риск, что изменения законодательства дадут кое-кому возможность легализовать эти незаконные постройки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал непререкаемым приоритетом сохранение экологической безопасности Байкала при развитии туризма. В то же время он напомнил слова главы государства о том, что любые природоохранные зоны не должны быть запретными.

Весной 2023 года полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев призвал ускорить работы по благоустройству туристических мест на озере Байкал. По его словам, когда «мы его не обустраиваем, то нагрузка на места ещё выше».

В конце 2022 года забота о Байкале стала отдельным направлением нацпроекта «Экология». Дело в том, что это озеро ежегодно посещают миллион туристов, а в ближайшие десять лет их количество увеличится вдвое, и поэтому, согласно нацпроекту, расширяются границы государственного экологического мониторинга — к 2024 году он охватит почти всю Байкальскую природную территорию. Кроме того, для оздоровления акватории Байкала будут построены и модернизированы очистные сооружения совокупной мощностью более 350 тысяч кубических метров в сутки, а также сооружения инженерной защиты протяжённостью более 18 км.