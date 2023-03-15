Улан-Удэ, 15 марта, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Вице-премьер — полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев призвал ускорить работы по благоустройству туристических мест на озере Байкал.

Minvr.gov.ru Юрий Трутнев

По его словам, Байкал — особая территория и единственное в своём роде озеро на Земле.

«Когда мы его не обустраиваем, то нагрузка на места ещё выше. В то же самое время надо ничего не испортить», — приводит его слова РИА Новости.

Чиновник отметил необходимость соблюдать «баланс встречных обязательств», добавив, что правительство помогает инвесторам с инфраструктурой, энергетикой и землёй под застройку. Он также призвал ускорить работы на фоне роста потребностей в отдыхе на территории страны.

По словам Трутнева, Бурятия входит в топ-2 территорий Дальневосточного федерального округа по числу туристов. Отметив красоту и потенциал региона, полпред президента РФ пообещал сделать всё возможное, чтобы Байкал посетило как можно больше туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент России Владимир Путин рассказал о необходимости обеспечить Бурятию и Забайкальский край магистральным газом. Он отметил, что необходимо обеспечить развитие электрогенерации и сетей на основе более экологически чистого топлива.