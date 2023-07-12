Москва, 12 июля, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приоритетом при развитии туризма сохранение экологической безопасности Байкала. Об этом он сказал на брифинге 12 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли глава государства Владимир Путин участвовать в сохранении природы Байкала в процессе его туристической застройки, представитель Кремля заявил, что необходимо чётко понимать всю ситуацию, но не ограничивать людей.

«Нужно адресовать вопросы народным избранникам, которые ведут работу, экспертам в Госдуму, чтобы они нормально разъяснили аргументацию. Конечно, есть непререкаемый приоритет экологический безопасности Байкала, но есть и, президент говорил, что любые природоохранные зоны не должны быть запретными зонами», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что туризм должен развиваться и люди должны пользоваться всеми туристическими благами, но так, чтобы не наносить вред окружающей среде.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на берегу Байкала началось строительство масштабного туристического комплекса. Оздоровительный центр с номерным фондом в 153 места расположится в Прибайкальском районе Бурятии. Строительство идёт с учётом всех законодательных норм, чтобы не навредить заповедной байкальской природе.

На проблему сохранения чистоты Байкала Путин обратил внимание в своём послании Федеральному собранию. Президент тогда отметил, что законодательное регулирование вопроса сохранит природу и минимизирует негативное влияние. В Госдуме после этого одобрили в первом чтении законопроект о защите озера Байкал от пластиковых отходов, согласно которому появятся нормы их использования в центральной и буферной экологических зонах Байкальской природной территории.