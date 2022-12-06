Москва, 6 декабря, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Забота о Байкале стала отдельным направлением нацпроекта «Экология». «Славное море» — одно из самых уникальных природных мест нашей страны появилось около 25 миллионов лет назад, за 17 миллионов лет до первых предков людей. Байкал — самое глубоководное озеро на планете — его глубина составляет 1642 метра (примерно пять поставленных друг на друга Эйфелевых башен). В знаменитое древнее озеро впадает свыше 300 рек, а вытекает только одна — Ангара. Даже если все притоки пересохнут, вся вода сможет уйти из озера только через 400 лет. Многие ученые уверены, что самое чистое озеро планеты формировалось под воздействием извержения грозовых вулканов. Сохранить его таким — задача непростая. Антропогенная нагрузка увеличивается пропорционально росту туристического потока. Особенные проблемы создает загрязнение вод микропластиком.

Wxrw123.com Байкал

Байкал ежегодно посещают миллион туристов. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие 10 лет их количество увеличится вдвое. Но президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что развитие туристической инфраструктуры на Байкале необходимо реализовывать с учетом экологической нагрузки.

Особое внимание сохранению уникальной экосистемы Байкала оказывает российское правительство, это направление курирует вице-премьер Виктория Абрамченко. Осенью 2022 года ею поручено разработать «дорожную карту» по развитию экотуризма на Байкале с учетом минимизации вреда для окружающей среды, обеспечить проведение научных исследований туристической деятельности на окружающую среду Байкала, установить правовой статус «туристических экологических троп». Также в правительстве намерены проработать развитие круизного туризма с учетом решения вопросов строительства причалов, пунктов приема и заправки судов, сбора и утилизации ТКО, утилизации круизных судов после завершения их эксплуатации. Помимо этого планируется создание отдельного федерального проекта «Развитие туристической и обеспечивающей инфраструктуры озера Байкал».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Священный Байкал

Летом 2022 года Госдумой был разработан законопроект об ограничении пластика на Байкале. Его целью является снижение загрязнения озера Байкал, его водотоков и почвы прибрежных территорий в центральной и буферной экологических зонах Байкальской природной территории пластиком и микропластиком путем регулирования отношений по обращению «одноразовых» товаров из различных видов пластмассовых материалов.

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Ключевая проблема — микропластик. Она глобальна, и, к сожалению, Байкал — природная жемчужина России — не исключение, считает побывавший 5 декабря на Байкале руководитель ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. Он тоже считает, что внутренний туризм, который стал активно развиваться в постковидную эпоху в России — замечательное явление, которое, тем не менее, создает нагрузку на туристические регионы:

«А это, как правило, невероятные природные места по всей нашей стране. Чтобы сберечь эти земли — поля, горы, реки, озера, моря, и в чистоте передать их своим детям крайне важно всей страной сформировать новую культуру, как потребления так и производства. Искренне верю, что Россия должна стать Зеленой державой номер один в мире, потому что жители РФ во всем своем многообразии любят землю, на которой живут, любят природу и Родину», — подчеркнул эксперт.

Денис Буцаев также перечислил действия, которые может и должен делать каждый гражданин:

всегда убирать за собой;

по минимуму использовать одноразовую тару и упаковку, по возможности заменить ее на многоразовую;

сортировать отходы;

делиться своим позитивным опытом с близкими.

«В то же время правительство России в лице Михаила Мишустина и Виктории Абрамченко, руководствуясь указом президента, уже активно ведет эту работу. Этому посвящен весь нацпроект «Экология», и в частности новая инициатива «Экономика замкнутого цикла». В нем прописано и строительство инфраструктуры, и экологическое просвещение, и ограничение не перерабатываемой упаковки, и минимизация образования отходов. А для Байкала уже написан законопроект по запрету на продажу предметов из одноразового пластика в Центральной и буферной экологических зонах Байкала. Он сейчас находится на рассмотрении», — подчеркнул руководитель ППК «Российский экологический оператор».

Izo-life.ru Озеро Байкал

Ранее о том, что в центральной и южной частях Байкала содержится максимальное количество пластика сообщил старший научный сотрудник биологического факультета МГУ им. Ломоносова Михаил Колобов:

«Чаще всего это полиэтилен, полипропилен и полиэстерол. — К сожалению, мы видим, что концентрация пластика и микропластика растёт высокими темпами, и выросло на 50% только за время нашего наблюдения при том, что загрязнение им началось сравнительно недавно».

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Экология», по федеральному проекту «Сохранение озера Байкал» расширяются границы государственного экологического мониторинга — к 2024 году он охватит почти всю Байкальскую природную территорию: она включает земли Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края.

Кроме этого, реализуется комплексный проект территориального развития: на Байкальской природной территории развивается инфраструктура для экологического туризма, она обеспечит безопасность для хрупкой экосистемы, позволит развить экономику региона и обеспечит комфорт для местных жителей.

Для оздоровления акватории Байкала будут построены и модернизированы очистные сооружения совокупной мощностью более 350 тысяч кубических метров в сутки, а также сооружения инженерной защиты протяженностью более 18 км. К концу 2024 года с 448,9 га до нуля сократится площадь территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро.

А еще для сохранения озера Байкал необходимо поддерживать его биологическое разнообразие. За шесть лет реализации нацпроекта «Экология» специалисты выпустят в акваторию 753 млн осетров и омулей.