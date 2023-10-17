Пекин, 17 октября, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин пригласил президента России Владимира Путина посетить свою страну, выразив мнение, что такой визит поможет укреплению отношений России и Таиланда.

Григорий Сысоев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин

«Я попросил российскую сторону содействовать в наращивании торговли сельскохозяйственной продукцией между нашими странами. Готов предложить России рассмотреть возможность увеличения инвестиций в экономику страны, а также пригласил Владимира Путина посетить Таиланд для укрепления наших отношений», — написал премьер-министр Таиланда на своей странице в соцсети Х.

Владимир Путин и Сеттха Тхависин принимают участие в международном форуме «Один пояс — один путь», который проходит в Пекине. Лидеры России и Таиланда провели 17 октября двустороннюю встречу.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, Путин в ходе визита в Пекин также провёл встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Президент России отметил, что рассчитывает на хорошие темпы в реализации проекта строительства газопроводной системы через Монголию в Китай. Монгольский лидер в свою очередь заявил, что у Монголии есть большой интерес в реализации крупных совместных с РФ проектов в энергетике, в железнодорожной сфере, в строительстве автомагистралей.

Также Владимир Путин в ходе визита в столицу Китая провёл переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который специально для этого приехал в резиденцию президента России. Глава российского государства отметил, что в нынешних геополитических условиях возможности для поддержания контактов весьма ограничены, но отношения РФ со многими странами Европы, в том числе с Венгрией, сохраняются и развиваются. Орбан в свою очередь заявил, что отношения двух стран многое потеряли после начала спецоперации России и после введения западных санкций против РФ, но Будапешт в контактах с Москвой пытается «спасти всё, что можно»,

Путин прибыл в Китай 17 октября по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Пекине глава российского государства пробудет два дня — 17 и 18 октября. 18 октября Путин проведёт переговоры с председателем КНР. Главы государств обсудят актуальные проблемы двустороннего практического сотрудничества и международной повестки дня. Также намечены переговоры президента России с главой Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом, а 17 октября состоялась его встреча с главой Вьетнама Во Ван Тхыонгом.