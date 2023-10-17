Вашингтон, 17 октября, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Вооружённые силы России продолжают наносить эффективные удары по позициям украинской армии и военным объектам на территории Украины. Об этом 17 октября заявил вывший морской пехотинец американской армии Брайан Берлетик на YouTube-канале The New Atlas.

Станислав Красильников/ТАСС

«Они (российские войска. — Прим. ред.) систематически продолжают атаковать позиции ВСУ и пути их снабжения. Они используют ракеты и дроны, чтобы уничтожить украинские военные объекты по всей стране», — сказал он.

В скором времени украинские военные окончательно потеряют возможности проводить атаки и участвовать в военных действиях, после чего Вооружённые силы России смогут начать различные собственные боевые операции.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 октября бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что решения главы киевского режима Владимира Зеленского привели к массовой гибели людей, из-за чего ситуация на Украине складывается для него самым плохим образом. По мнению эксперта, это не «кончится добром» для Зеленского.

Президент России Владимир Путин 16 октября рассказал, что потери ВСУ в ходе контрнаступления украинской армии оцениваются как восемь к одному.

Российский лидер 12 сентября также заявил, с начала наступательной операции Киев потерял 71,5 тыс. военных. Кроме того, российские военные уничтожили 543 украинских танка и 18 тысяч бронемашин.