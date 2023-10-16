Москва, 16 октября, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления украинской армии оцениваются как восемь к одному.

РИА Новости

«Потери просто огромные — один к восьми примерно, если в соотношении», — сказал российский президент.

Глава государства также напомнил, что российская сторона никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта на Украине, но Киев пошёл на стамбульские договорённости и не захотел вести переговоры.

Президент также заверил, что высоко ценит предложения Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине. По словам главы государства, они могли бы лечь в основу мирных договорённостей.

ВСУ перешли к контрнаступлению 4 июня. В сентябре президент России заявил о провале контрнаступления. Как уточнил 12 сентября российский лидер, с начала операции Киев потерял 71,5 тыс. военнослужащих. Кроме того, российские военные уничтожили 543 украинских танка и 18 тысяч бронемашин.

В сентябре украинский подполковник Виталий Бережной заявил, что ВСУ несут огромные потери. Он отметил, что уровень потерь в призывных частях за год составил 80–90%. Кроме того, украинские военные назвали катастрофической первую фазу контрнаступления, потери которой составили десятки единиц бронетехники и тысячи единиц живой силы. Военнослужащий ВСУ с позывным Кук заявил, что «контрнаступ» отметился «мясными» штурмами.

Журналисты The New York Times в сентябре отметили, что так называемое контрнаступление украинской армии у Работино обернулось для ВСУ несоразмерно большими потерями. Авторы статьи отметили, что количество погибших украинских военных в направлении Работино непропорционально занятой площади и будет только расти на фоне ослабевания западной поддержки.