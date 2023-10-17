Москва, 17 октября, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы на заседании 17 октября одобрили в первом чтении право Росгвардии на собственные добровольческие формирования. Об этом сообщается на сайте Государственной Думы.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Депутаты приняли в первом чтении пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь в своём составе добровольческие формирования», — сообщили в Госдуме.

Пакет законопроектов предлагает, что на войска Росгвардии распространятся все установленные для Минобороны полномочия и механизмы. Добровольческие части Росгвардии ничем не будут отличаться от аналогичных формирований Минобороны, сообщили в Госдуме.

Росгвардия, по решению президента России, сможет создавать свои добровольческие формирования. Эти структуры можно будет задействовать при выполнении отдельных задач в области обороны во время мобилизации, а также при военном положении, в условиях вооружённого конфликта, при проведении контртеррористических операций.

Соавтор законопроектов, председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия») заявил, что эта инициатива связана с активным участием Росгвардии в спецоперации и с выполнением ведомством задач, схожих с функционалом Минобороны.

Депутат напомнил, что бойцы Росгвардии не только участвуют в боевых действиях, обеспечивают военное положение в новых российских регионах и правовой режим КТО. Они также помогают в охране государственной границы, участвуют в территориальной обороне, в борьбе с терроризмом.

«Вполне логично, что у Росгвардии также должно быть право иметь свои добровольческие части», — заявил Хинштейн.

Отмечается также, что руководство Росгвардии будет определять порядок обеспечения добровольческих формирований оружием, техникой и материально-техническими средствами.

Также сама Росгвардия будет определять порядок выплаты денежного содержания, продовольственного и вещевого обеспечения, как и порядок оказания медицинской помощи.

В Госдуме также отметили, что материальное обеспечение и соцгарантии добровольцам Росгвардии должны будут включать в себя меры поддержки, действующие в отношении добровольцев Минобороны.

Хинштейн 21 сентября сообщил, что законопроект о добровольческих формированиях в Росгвардии внесут на рассмотрение в Госдуму группа депутатов. Пакет поправок подготовила группа депутатов и членов Совфеда.

Госдума 19 июля приняла закон о праве Росгвардии иметь на вооружении тяжёлую военную технику. Поправки внесли в ФЗ «О войсках национальной гвардии».