Москва, 19 июля, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании 19 июля приняла закон о наделении Росгвардии правом иметь на вооружении военную технику, в том числе тяжёлую. Поправки вносятся в Федеральный закон «О войсках национальной гвардии».

Сергей Гунеев/РИА Новости Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал армии Виктор Золотов

Закон меняет термин «оружие» на термин «вооружение», под которым понимается совокупность оружия и технических средств его применения.

Вместо термина «боевая техника» будет применяться определение «военная техника», подразумевающее различные технические средства оснащения войск для боевой и повседневной деятельности.

Кроме того, в документе изложена в новой редакции глава о применении сотрудниками Росгвардии физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники.

В частности, росгвардейцы смогут применять технику для освобождения заложников, защиты граждан, обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях и при массовых беспорядках, для остановки транспортного средства, пресечения деятельности незаконных вооружённых формирований, подавления сопротивления вооружённых лиц, пресечения движения беспилотников.

Как передавало ИА Регнум, 27 июня глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в ведомстве планируют ввести танковые войска. Он уже обсуждал этот вопрос с президентом Владимиром Путиным. Сроки решения вопроса зависят от финансирования. Золотов также сообщил, что на вооружении Росгвардии уже есть вертолёты и артиллерия, но нужны новые виды вооружений.

По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, ведомству нужны танки и артиллерия, чтобы эффективнее противостоять силам противника в ходе специальной военной операции. Он отметил, что Росгвардия является преемником внутренних войск МВД, у которых были танковые части до реформы, проведённой в начале 2000-х.