Темрюк, Краснодарский край, 17 октября, 2023, 16:19 — ИА Регнум. В Краснодарском края на скамье подсудимых окажется медсестра Темрюкской центральной районной больницы, которую обвинили в гибели маленького пациента. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

Обвинение 25-летней девушке предъявили по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Трагедия произошла в зимой 2022 года. В отделение анестезиологии-реанимации в Темрюкской больнице поступила десятимесячная девочка с термическим ожогом. Её прописали капельницы. Во время ночного дежурства медсестра при промывании катетера по ошибке вместо препарата «Гепарин» добавила «Тиопентал натрия», которой, в том числе, используется для усыпления животных.

«Спустя не более нескольких десятков секунд состояние ребёнка резко ухудшилось, реанимационной бригадой предприняты необходимые меры, однако спасти ребёнка не удалось», ― сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Девочка скончалась на глазах матери.

То, что медсестра допустила свой работе нарушения, подтвердила судебная медэкспертиза.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении медицинского работника, рассматривать его будет Темрюкский районный суд.

Суд наложил арест на денежные средства на счетах и автомобиль обвиняемой. Ей грозит до трёх лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре в детской поликлинике на улице Карпинского в Санкт-Петербурге после прививки для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС) умерла двухлетняя девочка.

Ребёнок с осложнениями после вакцинации находился на лечении в больнице, однако мать девочки забрала её из медучреждения под расписку, решив, что лечение дочери лучше продолжить дома. Через несколько дней девочке стало хуже, её на скорой увезли в поликлинику, где она скончалась, несмотря на помощь врачей.

В Красноярском крае в медучреждении скончалась восьмимесячная девочка. Мать ребёнка обратилась в Богучанскую районную больницу в связи с плохим самочувствием дочери. У неё наблюдались симптомы рвоты и слабости.

Спустя два дня младенца в тяжёлом состоянии перевели в краевой клинический центр охраны материнства и детства. Реанимационные мероприятия не помогли, девчонка скончалась. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.