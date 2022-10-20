Красноярск, 20 октября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели восьмимесячной девочки в больницу. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

Pixabay.com Младенец

По данным следствия, 11 октября мать ребёнка обратилась в Богучанскую районную больницу в связи с плохим самочувствием девочки. У неё наблюдались симптомы рвоты и слабости.

Спустя два дня младенца в тяжёлом состоянии перевели в краевой клинический центр охраны материнства и детства.

«18 октября 2022 года, несмотря на проводимые врачами реанимационные мероприятия, девочка скончалась», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности». Причину смерти ребёнка установят судмедэксперты.